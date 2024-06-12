ارتفاع درجات الحرارة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية موجة حارة، والتي سجلت اليوم الأربعاء 12 يونيو، 31 درجة مئوية، ومن المتوقع أن ترتفع طوال فترة النهار وتعود إلى الانخفاض مرة أخرى في ساعات الليل، ولكن يوجد انخفاض في نسبة الرطوبة والتي وصلت إلى 48%، وسرعة رياح 16 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة طويلة حارة من ارتفاعات في درجات الحرارة، بدأت من أمس الثلاثاء وتكون ذروتها أيام الخميس والجمعة والسبت، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على الأنحاء كافة.

ويرجع ذلك إلى تأثر الطقس بشكل عام، بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يصاحبه تيارات هوائية هابطة، حيث تعمل على تسخين الهواء، ويكون الجو مشمسا ويصاحب ذلك امتداد منخفض جوى سطحي يعمل على رفع درجة الحرارة، لذلك حذرت الهيئة من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه.

وشاركت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم نسب إشغال شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وحالة البحر الهادئة، في القطاع الشرقي، حيث رفعت الرايات الخضراء، وفي القطاع الغربي والعجمي رفعت الرايات الصفراء بسبب ارتفاع الأمواج المتوسط للتنبيه والتحذير أثناء نزول البحر.

وتحذر السياحة والمصايف من دفع الإكرامية للعاملين في الشواطئ، ولو فرض عليك العامل إكرامية لا بد من التواصل معهم، عدم إلقاء أكياس الحلويات في البحر أو على الرملة، فلا بد من الحفاظ على نظافة الشاطئ، ودورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.