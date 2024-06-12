مخاطر استخدام الكرات الفوارة في الاستحمام

من المنتجات التي انتشر استخدامها السنوات الماضية كرات الاستحمام الفوارة التي توضع في حوض الاستحمام تعطي شكل والوان للماء ويتم تسويقها على ان لها فوائد في ازالة الجلد الميت وتعطير الجسم ، وذلك رغم أضرارها على الجسم والصحة والتي قد تصل لأعراض خطيرة

"البوابة نيوز" تبرز أضرار كرات الاستحمام الفوارة على الجسم والصحة .



-أضرار كرات الاستحمام الفوارة:

حساسية الجهاز التنفسي بسبب كبيرة من الروائح القوية، وبالتالي يمكن أن يتسبب ذلك في تهيج الجهاز التنفسي للأشخاص الذين يعانون من الربو أو الحساسية.

عدوى الجهاز التناسلي بسبب الروائح الصناعية الموجودة فيها وسهولة الإصابة بعدوى الفطريات أو البكتيريا.

جفاف الجلد الشديد والذي قد يسبب أمراض جلدية منها الصدفية والأكزيما.

تهيج الجلد بسبب روائح الكرات والألوان الصناعية والمواد الحافظة فيها فقد تسبب للبشرة الحساسة، والحكة والاحمرار والجفاف.

بيكربونات الصوديوم أحد المكونات الرئيسية في كرات الاستحمام الفوارة، وقد يؤثر ذلك على درجة حموضة البشرة الطبيعية، مما يتسبب في جفافها ومشاكل جلدية متعددة.



-نصائح قبل استخدامها:

يجب اختيار كرات الاستحمام الطبيعية المصنوعة من مكونات طبيعية خالية من العطور والمواد الحافظة الصناعية.

استخدام كرات الاستحمام الفوارة مرة في الأسبوع ليس أكثر.

ترطيب البشرة جيدًا بعد الاستحمام لمنع الجفاف.

اختبار الحساسية قبل البدء في استعمالها.

استشارة الطبيب في حالة ظهور مشاكل جلدية أو حساسية بسبب استخدامها.