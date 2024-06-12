محلية النواب تناقش تضرر 175 أسرة بمحافظة الجيزة

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة اليوم، من الحكومة إيجاد حلول جذرية لرفع معاناة الأهالي المتضررين، بسبب تضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم 175 أسرة من عدم قيام محافظة الجيزة بتوصيل المرافق والخدمات الداخلية للوحدات، مطالبا ممثل المنشآت الآيلة للسقوط توضيح دورها في حل الأزمة الخاصة بتضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم 175 أسرة.



وانتقد السجيني، القيادات التنفيذية في محافظة الجيزة، بسبب عدم تقديم أي حلول فعلية لإنهاء معاناة أهالي برج الهرم، مؤكدا أن الجلسة القادمة ستكون بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد لإنهاء الأزمة.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ثلاث محافظات.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن ضرورة قيام محافظة القاهرة بإصدار قرار بإعادة تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالتجمع E - بمنطقة عين حلوان - ومساحتها 7200م 2 لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أصدرت المحافظة القرار رقم 2717 لسنة 2015 بإلغاء تخصيص الأرض المشار إليها لصالح الجمعية المذكورة، مع العلم أنها مخصصة لصالح الجمعية بالقرار رقم 106 لسنة 1987 وقامت الجمعية بسداد كامل ثمن الأرض للمحافظة وتنفيذ أعمال المرافق مياه شرب وصرف صحي، طرق وتشجير وإنارة وواجهت صعوبات في إجراءات استخراج التراخيص نتيجة قرارات إنشاء وإلغاء محافظة حلوان.

وتناقش اللجنة أيضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن تأخر تنفيذ أعمال مشروع محطة مياه شبلنجة ومشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بشبلنجة - مركز بنها - محافظة القليوبية منذ أكثر من 7 سنوات مما أدى لتقادم غرف التفتيش وخطوط الصرف عوضًا عن لجوء المواطنين للصرف السلبي مما يؤثر على صحتهم وصحة أسرهم، وينذر بأزمة بيئية خطيرة.

