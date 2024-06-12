محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وبونات مواد غذائية مجانية لـ 100 حالة

لليوم الثاني على التوالي واستمرارًا لاحتفالات المنوفية بعيدها القومي، سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مساعدات مالية وبونات مواد غذائية مجانية لـ 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم خلال لقاء "رد الجميل".

وأكد المحافظ للأهالي أن مكتبه مفتوح دائمًا لتلبية مطالبهم، وكلف مديرية الصحة بتحويل 31 حالة مرضية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وخلال اللقاء، الذي حضره اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ومديرو مديريات الصحة، التموين، التضامن الاجتماعي، والعمل، سلم المحافظ مساعدات مالية ومواد غذائية وبطاطين بقيمة تزيد عن 400 ألف جنيه لمساعدة الأسر في تلبية احتياجاتهم اليومية. وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد بينهم والاستماع لمطالبهم، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع الأهالي.

كما وجه المحافظ مديرو المديريات بفحص حالات المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة.

كما كلف وكيل وزارة الصحة بتحويل 31 حالة مرضية لإجراء الفحوصات وتوفير العلاج، ووجه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 21 حالة واستخراج كروت خدمات متكاملة لذوي الهمم، وكلف مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لـ 22 أسرة للحصول على السلع التموينية المدعمة، ووكيل وزارة العمل بتوفير فرص عمل لـ 13 حالة بالقطاع الخاص.

وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على دعمه وحرصه على تلبية مطالبهم واحتياجاتهم.