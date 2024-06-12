ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من امتحان الاقتصاد والإحصاء بالإسكندرية

أنهى طلاب الصف الثالث الثانوي منذ قليل امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024، ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، حيث انتهي الوقت المخصص لامتحان الإقتصاد الذي بدأ في تمام الساعة التاسعة وانتهى في العاشرة ونصف الساعة، وامتحان مادة الإحصاء الذي بدأ في الحادية عشر صباحاً ولمدة ساعة ونصف.

امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم على أن الامتحان سهل وفي متناول الطلاب وأن الوقت كان كافي لإجابة على الأسئلة، فعدد الأسئلة المخصص لامتحان الاقتصاد 25 سؤال، وامتحان الإحصاء 17 سؤال، وتعتمد الأسئلة على الفهم والتحليل، مؤكدة على إنها موزعة على المستويات المعرفية المختلفة للطلاب ما بين مستويات بسيطة بنسبة 30% ومتوسطة بنسبة 70% ومستويات عليا 30%.

ويؤدي لليوم الثاني في امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع 54502 طالبا بالثانوية العامة في الإسكندرية، منهم 17455 طالبا للشعبة الأدبية، و24280 طالبا لشعبة العلوم، و(10565) طالبا لشعبة الرياضيات و(2202) طالب للدولي.

تعليمات وزارة التربية والتعليم

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت يوم الاثنين الماضي 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.