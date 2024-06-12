جولة تفقدية لمركز طب أسرة السبع بنات بالإسماعيلية

تفقد دكتور محمد سامي مدير فرع هي الرعاية الصحية بمحافظة الاسماعيلية «لمركز طب الأسرة السبع بنات» إحدى منشآت الرعاية الأولية بالمحافظة ، للإطلاع على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ، ومتابعة استمرارية خطة تحسين الآداء. ويأتي ذلك في إطار تكثيف المرور على منشآت الفرع لضمان تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة للمنتفعين.

وخلال الزيارة، تم التحدث مع الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين، والاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم. كما تم تفقد الأقسام المختلفة في المركز والتاكد من توفير المستلزمات الطبية ، ومراجعة المخزون الدوائي، واستطلاع لآراء المنتفعين ، ومقترحاتهم، فضلا عن التأكيد على أهمية دور المركز في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمنتفعين ، مع الاستمرارية في تحسين الأداء.

تأتي هذه الزيارات ضمن سياسة الفرع للتواصل المستمر مع مختلف الوحدات الطبية التابعة له، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية ، وضمان تلبية احتياجات المنتفعين بشكل أفضل.

