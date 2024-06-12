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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة أم وأطفالها الـ4 في حادث انقلاب ملاكي بطريق أسيوط الغربي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيبت أم وأبناؤها ال4 في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة أم وأبناءها ال4، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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