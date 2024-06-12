الثانوية العامة 2024.. تباين آراء الطلاب حول امتحان الاقتصاد وسهولة الإحصاء (صور)

انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2024، "دور أول"، من أداء الامتحانات غير المضافة للمجموع.

وأدى الطلاب اليوم امتحان مادة الإحصاء، في الفترة الثانية، وواجه الطلاب مادة الاقتصاد، في الفترة الأولى، لمدة ساعة ونصف الساعة.

وتباينت آراء الطلاب حول امتحان الاقتصاد، حيث رأى البعض أنه سهل، واخرون يرون أن به بعض الصعوبات.

وحول امتحان الإحصاء، اتفق عدد من الطلاب أن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط ومناسبة للوقت.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 1981 لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 7 لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84 مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان 255 طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان 3306 طلاب، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان 1646 طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.