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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة مواطنين في حادث تصادم سيارتي نقل بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب مواطنان في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قبل دخلة وادي الريان، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انه وقع بين سيارتين نقل وأسفر عن إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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