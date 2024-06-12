ads
الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 71 مستوطنة وبلدة شمال إسرائيل

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 71 مستوطنة وبلدة شمال إسرائيل.

وأوضحت الفضائية، نقلًا إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق 170 قذيفة وصاروخا من الجنوب اللبناني باتجاه المستوطنات الشمالية منذ ساعات الصباح، في أكبر رشقة صواريخ منذ أكتوبر الماضي.

و أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن هناك 21 فرقة إطفاء تحاول السيطرة على الحرائق التي اندلعت في شمال إسرائيل جراء صواريخ الجنوب اللبناني.

يذكر أن حزب الله قد أعلن عن استهدف عدة مواقع في إسرائيل، أبرزها موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة.

وأوضح حزب الله أنه تم استهداف موقع الرمثا في تلال كفر شوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ومصنعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة، واستهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

صفارات الإنذار إسرائيل حزب الله صواريخ الكاتيوشا