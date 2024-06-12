أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 71 مستوطنة وبلدة شمال إسرائيل.

وأوضحت الفضائية، نقلًا إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق 170 قذيفة وصاروخا من الجنوب اللبناني باتجاه المستوطنات الشمالية منذ ساعات الصباح، في أكبر رشقة صواريخ منذ أكتوبر الماضي.

و أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن هناك 21 فرقة إطفاء تحاول السيطرة على الحرائق التي اندلعت في شمال إسرائيل جراء صواريخ الجنوب اللبناني.

يذكر أن حزب الله قد أعلن عن استهدف عدة مواقع في إسرائيل، أبرزها موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة.

وأوضح حزب الله أنه تم استهداف موقع الرمثا في تلال كفر شوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ومصنعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة، واستهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.