الثانوية العامة 2024.. تباين آراء الطلاب على امتحان الاقتصاد والإحصاء بالوادي الجديد

الأربعاء 12/يونيو/2024 - 01:21 م

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حول مستوى صعوبة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء ما بين متوسط وصعب قليلا.

فيما شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حالة من الهدوء، وغياب لأولياء الأمور الذين التزموا بالتعليمات قبل دخول الطلاب اللجان، فلم يتواجد أي تجمعات من أولياء الأمور أو الطلاب أمام اللجان.

فيما نشرت مديرية أمن الوادي الجديد، بإشراف مدير أمن المحافظة، اللواء محمد أبو الليل، عناصر من الشرطة النسائية والسرية لتأمين لجان طالبات الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة، كما جرى نشر قوات من إدارتي المرور والحماية المدنية، وعناصر قتالية في محيط اللجان والطرق المؤدية لها، لتأمين عملية دخول وخروج الطلبة.

وجرى تنفيذ خطة أمنية مكثفة لتأمين جميع اللجان بالمحافظة، وشكلت المديرية غرفة عمليات داخل المديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات وسرعة فحصها والعمل على حلها.

وأكدت مديرية أمن الوادي الجديد، التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس أثناء إجراء الامتحانات، وخلق مناخ طيب للطلاب لأداء الامتحان دون التأثير عليهم من الخارج.

ومن جانبه تابع المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات بالمديرية بحضور ممثل عن المستشار العسكري ومديرية الأمن بالمحافظة وجميع المعنيين.

ووفرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مبردات مياه ومراوح داخل اللجان لراحة الطلاب خلال أداء الامتحانات.

وكان قد أدى 1783 طالبا وطالبة الامتحانات، اليوم في مادتي الاقتصاد والإحصاء أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و 29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

كما أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و 64 علمي علوم و 1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز.

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غرفة عمليات الامتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

لجان الثانوية العامة بالوادي الجديد (1)

لجان الثانوية العامة بالوادي الجديد (2)