رئيس جامعة جنوب الوادي يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية للتخطيط الاستثماري

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي الاجتماع الذى عقدته اللجنة التنسيقية للتخطيط الاستثماري لجامعة جنوب الوادي.

وأشار رئيس الجامعة ان التخطيط الاستثمارى يعد أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الجامعة لتحقيق أهدافها التنموية والاستراتيجية. وتمثل هذه اللجنة جسراً يربط بين الطموحات الأكاديمية والإدارية للجامعة وبين الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة ودورها الريادي في المجتمع.

وأضاف رئيس الجامعة انه تم تقسيم محاور الدراسة الاستثمارية الي خمس محاور رئيسه تضم مجمع البنوك ومجمع الخدمات الطلابيه ومجمع السكن الطلابي المتميز ومجمع التعليم الدولي ومجمع الخدمات الطبية

شهد الاجتماع الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب والدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة والدكتور محمد إسماعيل وكيل كلية العلوم للدراسات العليا و البحوث والدكتور علاء تاج الدين وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث وطروب طلبه الامين العام المساعد وبعض القيادات الإدارية.