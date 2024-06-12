محافظ قنا يعرض الفرص الاستثمارية على عضو مجلس الأعمال الروسي المصري

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء بمكتبه رمزى رزق عضو مجلس الأعمال الروسي المصري، لبحث إقامة مشروعات استثمارية روسية بالمناطق الصناعية بمحافظة قنا، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير مناخ جيد للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج وتشجيع المستثمرين بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية .

ورحب محافظ قنا، بعضو مجلس الأعمال الروسي المصري على أرض محافظة قنا، مؤكداً حرصه الدائم على الاهتمام بالمستثمر الجاد ووضعه على رأس أولويات المحافظة وتقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بما يساهم في توفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

واستعرض الداودى الفرص الاستثمارية فى المحافظة ومقومات البنية التحتية المعززة لفرص الاستثمار، لافتا الى وجود مركز لخدمات المستثمرين في المحافظة الذى يدعم الاستثمار بصورة كبيرة في ضوء الفرص الواعدة بالمحافظة، ليوفر الوقت والجهد، ويساهم في تيسير إنهاء كل الإجراءات التي من شأنها تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وتحفز على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.

وأضاف " الداودي "، أن الدولة خصصت نحو 2.600 مليار جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين فى كلاحين قفط وهو بنجع حمادي، هذا بالإضافة الى التسيرات التى تقدمها المنطقة الحرة العامة بقفط للمستثمرين الاجانب ، مشيرا إلي تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنجازها ،مؤكدا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين من أجل زيادة نسب الإشغال بالمنطقتين الصناعيتين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

من جانبه، قدم عضو مجلس الأعمال الروسي المصري، شكره لمحافظ قنا لما لمسه من اهتمام كبير بملف الاستثمار بما ينعكس على إقبال المستثمرين الروس وغيرهم لمحافظة قنا، مؤكدًا على ضرورة زيارة وفد من المستثمرين الروس لمحافظة قنا للمعاينة على الطبيعة لما تتمتع به المحافظة من مقومات.