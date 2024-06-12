الثانوية العامة 2024.. تعليم القاهرة: لا شكاوى بامتحان اليوم الثاني

تابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الأربعاء غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢، حيث أدى طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء.

وأكد “موسى”، توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لأبنائه الطلاب، مشيرا إلى أن غرفة عمليات تعليم القاهرة لم تتلقى شكاوى والامتحانات تسير بشكل جيد.

وأشار إلى أنه يتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الدائم لحظة بلحظة.

وانتهى منذ قليل الطلاب من امتحان مادة الإحصاء، في الفترة الثانية ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2024 "دور أول".

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة عامة، مادة الاقتصاد، في الفترة الأولى، لمدة ساعة ونصف الساعة، ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 1981 لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 7 لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84 مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان 255 طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان 3306 طلاب، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان 1646 طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.