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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: نفذنا هجوما على بنية تحتية ومنصة إطلاق تابعة لحزب الله جنوب لبنان

مواقع حزب الله
مواقع حزب الله
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، بأن المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعلن تنفيذه هجومًا على بنية تحتية ومنصة إطلاق تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني.

وكان رئيس مجلس مستوطنات الجليل الأعلى للحكومة الإسرائيلية، قد أطلق نداء استغاثة عقب الرشقة الصاروخية من حزب الله تجاه إسرائيل.

وناشد رئيس مجلس مستوطنات الجليل الأعلى للحكومة الإسرائيلية، قائلًا: "اخمدوا النار.. نريد العودة إلى منازلنا في الشمال".

يذكر أن  إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أوضحت أنه تم إطلاق 170 قذيفة وصاروخا من الجنوب اللبناني باتجاه المستوطنات الشمالية منذ ساعات الصباح، في أكبر رشقة صواريخ منذ أكتوبر الماضي.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك 21 فرقة إطفاء تحاول السيطرة على الحرائق التي اندلعت في شمال إسرائيل جراء صواريخ الجنوب اللبناني.

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