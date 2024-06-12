رئيس البحوث الزراعية يستقبل سفيرة رومانيا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودريان، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي بين مركز البحوث الزراعية بجمهورية مصر العربية، والمعاهد والجامعات والهيئات فى مجال العلوم الزراعية والبيطرية من الجانب الروماني.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه جار العمل على إعداد بروتوكول تعاون بين الطرفين، واستعرض عبد العظيم دور مركز البحوث الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية في مصر من خلال المعاهد والمعامل التابعة للمركز، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين المصري والروماني، وفى إطار هذا التعاون البناء تم الاتفاق على عقد اجتماعات عبر تقنية الزووم بين الجانبين، لتبادل المعلومات والخبرات فى مجال الانتاج النباتي والصحة النباتية من أجل وضع منهجية زراعية إيكولوجية، تهدف إلى استدامة إنتاج المحاصيل المختلفة، وتعزيز تطبيق المعايير الدولية، لتدابير الصحة النباتية و تنفيذ التشريعات الخاصة بها.

كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات فى تطوير إنتاج البذور ونقل التكنولوجي، وكذلك التعاون المشترك في مجالات، الانتاج الحيوانى، وصحة الحيوان، والاستصلاح الزراعي، والميكنة الزراعية، وأنظمة الري الحديثة، والزراعة العضوية من خلال جدول زمنى محدد.

كما اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والخبرات، لإيجاد حلول تكنولوجية للحد من التأثير السلبي للتغيرات المناخية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال البحث العلمي وعمل مشاريع بحثية مشتركة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة 2030 .

وفي ختام الزيارة، أعربت سفيرة رومانيا بالقاهرة عن سعادتها بزيارة مركز البحوث الزراعية وحسن الاستقبال والحفاوة، وأشادت بالدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية ومعاهدة المختلفة في تحقيق التنمية الزراعية في مصر.