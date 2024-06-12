رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي بالمنطقة الشمالية

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجي التعبوي الذي تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية، والذى يستمر على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على مختلف المستويات ، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة التشكيلات والوحدات والتى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

وناقش الفريق أسامة عسكر عدداً من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم والقدرة علي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المتغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات، مشيداً بالأداء المتميز لجميع العناصر القائمة على تنفيذ المشروع .

وفى نهاية المرحلة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة لرجال المنطقة الشمالية العسكرية وتهنئته بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن القوات المسلحة تمارس المهام المكلفة بها فى حماية الوطن وصون مقدساته، بما تملكه من منظومات قتالية وفنية متطورة وقدرات بشرية مؤهلة فى كافة التخصصات تتمتع بقدر كبير من الوعى والمعرفة بكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وقدرة على تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفة بها تحت مختلف الظروف .

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.