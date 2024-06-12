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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توريد 606755 ألف طن من محصول القمح المحلي لمواقع التخزين بالشرقية

توريد القمح
توريد القمح
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده حتي  اليوم من الأقماح بلغ ٦٠٦٧٥٥ طن و ٢١٠ كيلو قمح الي مواقع التخزين بنطاق المحافظة .

أشارت  وكيل وزارة التموين  بالشرقية إلي إنه يجب علي أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة ، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية ضرورة التأكيد على تبخير الأجولة الجوت  قبل استخدامها كذلك  أدوات التخزين والتاكد من عدم وجود إصابة حشرية.

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