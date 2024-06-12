ads
الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: 48.5٪ من إجمالي العاملين الأجانب بالدولة من أوروبا

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصـدر الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء، الـيـوم  الأربعاء،  " النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2023 "،حيث بلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام  978  أجنبي (منهم 888 ذكور بنسبة 90.8% ، 90 إناث بنسبة 9.2% ) عام 2023 مقابل  1297 أجنبي عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.6٪.


وأشار الجهاز إلي أنه تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2023 حـيث بلغ 474 أجنبي بنسبة 48.5٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 216 أجنبـي بنسبة 22.1٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا،... الخ) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 19 أجنبي فـقط بنسبة 1.9٪.


ويمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 521 أجنبي بنسبة 53.3٪ ، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 288 أجنبي بنسبة 29.4٪ ، يليها عمال تشغيل المصانع  ومشغلوا الماكينات وعمال جمع مكونات الانتاج حيث بلغ عددهم 111 أجنبي بنسبة 11.3٪ من إجمالي عدد الأجانب.

 
وـوضح الجهاز ـنه بلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل  في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 695 أجنبي بنسبة  71.1٪ ، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة  283 بنسبة  28.9٪ عام 2023.

الاحصاء العاملين الأجانب الدول الأوروبية