الإحصاء: 48.5٪ من إجمالي العاملين الأجانب بالدولة من أوروبا

أصـدر الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء، الـيـوم الأربعاء، " النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2023 "،حيث بلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 978 أجنبي (منهم 888 ذكور بنسبة 90.8% ، 90 إناث بنسبة 9.2% ) عام 2023 مقابل 1297 أجنبي عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.6٪.



وأشار الجهاز إلي أنه تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2023 حـيث بلغ 474 أجنبي بنسبة 48.5٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 216 أجنبـي بنسبة 22.1٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا،... الخ) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 19 أجنبي فـقط بنسبة 1.9٪.



ويمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 521 أجنبي بنسبة 53.3٪ ، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 288 أجنبي بنسبة 29.4٪ ، يليها عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات وعمال جمع مكونات الانتاج حيث بلغ عددهم 111 أجنبي بنسبة 11.3٪ من إجمالي عدد الأجانب.



وـوضح الجهاز ـنه بلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 695 أجنبي بنسبة 71.1٪ ، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 283 بنسبة 28.9٪ عام 2023.