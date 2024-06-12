رئيس وزراء باكستان يأسف لمقتل نائب رئيس مالاوي في حادث تحطم طائرة

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن حزنه وأسفه لمقتل نائب رئيس مالاوي ساولوس كلاوس شيليما جراء تحطم الطائرة التي كانت تقله وتسعة أشخاص آخرين.

وأعرب شريف - حسب ما ذكر راديو (باكستان) اليوم /الأربعاء/ - عن تضامنه مع حكومة وشعب مالاوي في هذه المأساة وأيضا عن تعازيه وتضامنه مع عائلة شيليما.

وكان رئيس مالاوي لازاروس مكارثي تشاكويرا قد أعلن أمس /الإثنين/ عدم نجاة أي راكب من حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل نائب رئيس البلاد، وذلك عقب العثور على حطامها بعدما فشلت في الهبوط في مطار "مزوزو" الذي يبعد نحو 380 كيلومترا شمال العاصمة "ليلونجوي".

