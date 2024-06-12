ads
الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء باكستان يأسف لمقتل نائب رئيس مالاوي في حادث تحطم طائرة

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن حزنه وأسفه لمقتل نائب رئيس مالاوي ساولوس كلاوس شيليما جراء تحطم الطائرة التي كانت تقله وتسعة أشخاص آخرين.
وأعرب شريف - حسب ما ذكر راديو (باكستان) اليوم /الأربعاء/ - عن تضامنه مع حكومة وشعب مالاوي في هذه المأساة وأيضا عن تعازيه وتضامنه مع عائلة شيليما.
وكان رئيس مالاوي لازاروس مكارثي تشاكويرا قد أعلن أمس /الإثنين/ عدم نجاة أي راكب من حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل نائب رئيس البلاد، وذلك عقب العثور على حطامها بعدما فشلت في الهبوط في مطار "مزوزو" الذي يبعد نحو 380 كيلومترا شمال العاصمة "ليلونجوي".
 

رئيس وزراء باكستان تحطم طائرة مقتل نائب رئيس مالاوي شهباز شريف