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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة سوهاج يقرر صرف 1000 جنيه مكافأة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صرف مبلغ 1000 جنيه مكافأة لجميع العاملين بالجامعة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك تيسيرًا لهم على أعباء المعيشة، ولإدخال البهجة والسرور عليهم، و تقديراً لجهودهم، وأدائهم المتميز، وتفانيهم في العمل.

وقال النعماني إن المكافأة تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، المثبتين، والمتعاقدين، والمؤقتين، والأجر اليومي، والعمالة اليومية.

مؤكدا أن تحقيق جودة الحياة من خلال كافة أوجه الدعم، جزء لا يتجزأ من مسؤوليات الجامعة تجاه العاملين وأسرهم، إلي جانب تحفيز لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية، بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

جامعة سوهاج مكافأة عيد الاضحى المبارك