أمين عام مجلس الكنائس العالمي: في المسيح كل الأشياء متماسكة

اختتمت اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي، أمس الثلاثاء، والذي انعقد في الفترة من 6 يونيو حتي 11 يونيو في كولومبيا.

وأعرب الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، تصميمه بأن يظل مجلس الكنائس العالمي موحدًا حتى في عالم مليء بالتحديات الخطيرة.

وقال بيلاي: "منذ الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي، في نوفمبر 2023 في نيجيريا، واصل مجلس الكنائس العالمي السير والعمل والصلاة في رحلة حج العدالة والمصالحة والوحدة". "لقد نفذت تدريجياً خطتها الاستراتيجية 2023-2030 من خلال المبادرات البرنامجية والمشاورات والتعيينات."

وأضاف "بيلاي" خلال الكلمة التي ألقاها أمس الثلاثاء، أن المجلس أصبح أقوى من خلال التضامن والصلاة المشتركة والزيارات الشخصية والتواصل القوي.

وأوضح أنهم انخرطوا في أنشطة مناصرة دولية مكثفة وواسعة النطاق، لمعالجة البيئات الأكثر صراعا في العالم". وأضاف: "كما نعلم، فإن التحديات العالمية التي شهدناها في السنوات الماضية لا تزال معنا، وهذا العام نرى المزيد من التحديات".

كما أشار" بيلاي " إلى أننا نعيش أوقاتا صعبة، تهيمن عليها الحروب والفصائل وحالات الطوارئ المناخية والجوع والفقر والظلم.

وقال: "في مثل هذا السياق، يصبح عمل مجلس الكنائس العالمي أكثر أهمية وضرورة من أي وقت مضى". "وفي خضم هذه التحديات، يظل مجلس الكنائس العالمي ملتزمًا ومخلصًا في إعلان العدالة والسلام والمصالحة والوحدة للعالم."

وحث على ألا نتعب في القيام بما نحن مدعوون للقيام به. "تماشياً مع رحلة مجلس الكنائس العالمي نحو العدالة والمصالحة والوحدة، تجتمع اللجنة التنفيذية هنا في كولومبيا كزملائنا الحجاج بينما نسافر مع الكنائس والناس في هذا البلد في سعيهم من أجل السلام والأمن."

واختتم بيلاي كلمته بالإشارة إلى أن الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس العالمي والشركاء المسكونين عملوا معًا من أجل إنشاء مجلس الكنائس العالمي قوي جدًا وحيوي. "بما أن كل شيء من حولنا قد ينهار، فلنتذكر كمسيحيين أن كل الأشياء متماسكة في المسيح."، ولن تركز الهيئة الإدارية على أعمال مجلس الكنائس العالمي فحسب، بل ستركز أيضًا على استيعاب حياة الكنائس وشهادتها في قلب رحلة الحج إلى العدالة. المصالحة والوحدة.

وفي نفس السياق أكد الأسقف الدكتور هاينريش بيدفورد شتروم، المعنى العميق للاجتماع في كولومبيا، وكذلك لماذا يجب على الكنائس أن تجلب الأمل لنضالات العالم.

وقال: "في اجتماعنا الأخير في أبوجا بنيجيريا، أطلعنا على آخر التطورات في النضال من أجل السلام والمصالحة في كولومبيا". "لقد سمعنا عن الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الكنائس في هذا الصراع."

وأوضح بيدفورد-ستروم، أنه عندما تلقى مجلس الكنائس العالمي دعوة من الكنائس الكولومبية والحكومة لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية في بوغوتا، كان من الواضح أن مجلس الكنائس العالمي سيقبل هذه الدعوة.

واستطرد "ستروم"، أنه تأتي زيارتنا في الوقت الذي تتعاون فيه الحكومة الكولومبية والكنائس والشعب في التصميم والتنفيذ والدعوة لبناء السلام في البلاد". "لقد جئنا إلى كولومبيا لنؤكد من جديد اقتناعنا المسكوني بأن العنف ليس حلاً على الإطلاق، بل لا يؤدي إلا إلى الخاسرين ويخلق معاناة جديدة، بالإضافة إلى الإعراب عن كلمات الامتنان للمضيفين الكولومبيين وزملائه في مجلس الكنائس العالمي، تحدث بيدفورد ستروهم أيضًا عن العالم الجريح، وما يجب على الكنائس القيام به.

ودعا الأسقف الدكتور هاينريش بيدفورد شتروم ، إلى الانخراط في صراعات العالم من خلال تأكيد الأمل". "في المجتمعات التي يُظهر فيها المواطنون في كثير من الأحيان اللامبالاة أو حتى الاشمئزاز من السياسة، يجب أن تكون الكنائس مصدرًا للتشجيع على المشاركة".

وحث بيدفورد شتروم على أن المسيحيين يجب أن يكونوا مصدر تضامن للأشخاص المهمشين والمحرومين، وكذلك للبيئة الطبيعية غير البشرية التي أصبحت معرضة للخطر بشكل متزايد. وقال: "السياسة هي بُعد لا غنى عنه، بل وحاسم في بعض الأحيان، لمثل هذه الدعوة".

وأضاف: "حقيقة أننا تمت دعوتنا إلى هذا البلد، الذي يكافح من أجل سلام دائم، تعكس المسؤولية الكبيرة التي نتحملها".

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