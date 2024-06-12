انعقاد اللجنة الدائمة للمحفوظات بجامعة دمنهور

عقدت اللجنة الدائمة للمحفوظات بجامعة دمنهور، اليوم الأربعاء، إجتماعها بحضور خالد محمود عبد العظيم، مدير عام الضم والجمع بدار الوثائق القومية، هاني موسى، عماد الهواري بدار المحفوظات العمومية.

تهدف اللجنة إلى إعداد لائحة خاصة للمحفوظات بالجامعة، والتأكيد على أهمية الرقمنة بغرف الحفظ تمهيداً للحفظ الالكتروني بكليات التجارة - العلوم - الزراعة - الآداب - معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية - مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وغرف الحفظ ، وكذا الاستغناء الرسمي عن المستندات طبقا لمدة الحفظ القانونية الخاصة بها وذلك عن طريق شرح الإجراءات القانونية الصحيحة الخاصة بعملية الإستغناء عن المستندات طبقاً للقواعد العامة للائحة محفوظات الحكومة وشرح القواعد العامة لقوائم الاستغناء للعرض على اللجنة العليا بدار الوثائق القومية.

قامت اللجنة برئاسة حازم الطباخ، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، بمراجعة قوائم كليات التجارة والزراعة والتربية للطفولة المبكرة والآداب وبعض الإدارات مثل الشئون القانونية وشئون العاملين.