الصحة: العمليات الجراحية بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار تحتاج لمهارة ‏ودقة عالية.. فيديو

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن التدخلات الجراحية التي تتم في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، تحتاج إلى مهارة ودقة كبيرة مثل تخصصات زراعة الكلى وزراعة القوقعة وجراحات المخ والأعصاب والمفاصيل إلى جانب جراحات طب العيون مثل زراعة القرنية فضلا عن جراحات القلب والقساطر.
وأضاف "عبد الغفار" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه تم إضافة القساطر الطرفية سواء للمخ أو للأوردة الطرفية مؤخرا، موضحًا أن معدل زمن الانتظارالخاص بإجراء عملية جراحية كالقلب المفتوح أو قسطرة في عام 2018 يتراوح من 12 إلى 16 شهر، أما انتظار إجراء عملية جراحية كالمفصل كان يمكن أن يصل إلى 3 سنوات أحيانا.
وتابع، أن متوسط زمن الانتظار قبل حدوث الإشكالية الخاصة بالعملة يبلغ أسبوعين، بينما أثناء الإشكالية الخاصة بالعملة كان تصل إلى 4 أسابيع، مشيرًا إلى أن متوسط زمن الانتظار اليوم بعد انتهاء أزمة الدولار عاد إلى معدله الأول وهو أسبوعين.