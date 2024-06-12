الصحة: العمليات الجراحية بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار تحتاج لمهارة ‏ودقة عالية.. فيديو

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن التدخلات الجراحية التي تتم في ‏المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، تحتاج إلى مهارة ودقة كبيرة مثل تخصصات زراعة الكلى وزراعة ‏القوقعة وجراحات المخ والأعصاب والمفاصيل إلى جانب جراحات طب العيون ‏مثل زراعة القرنية فضلا عن جراحات القلب والقساطر.

وأضاف "عبد الغفار" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه تم إضافة ‏القساطر الطرفية سواء للمخ أو للأوردة الطرفية مؤخرا، موضحًا أن معدل زمن الانتظارالخاص بإجراء عملية جراحية كالقلب المفتوح أو قسطرة ‏في عام 2018 يتراوح من 12 إلى 16 شهر، أما انتظار إجراء عملية جراحية ‏كالمفصل كان يمكن أن يصل إلى 3 سنوات أحيانا.‏

وتابع، أن متوسط زمن الانتظار قبل حدوث الإشكالية الخاصة بالعملة يبلغ ‏أسبوعين، بينما أثناء الإشكالية الخاصة بالعملة كان تصل إلى 4 أسابيع، مشيرًا إلى ‏أن متوسط زمن الانتظار اليوم بعد انتهاء أزمة الدولار عاد إلى معدله الأول وهو ‏أسبوعين.‏