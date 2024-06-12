إحالة متهم للجنايات في قتل مسنة وسرقتها بالشرابية

قررت نيابة الشرابية، إحالة متهم للجنايات؛ لتعديه على مسنة وقتلها بغرض السرقة في الشرابية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي تفيد العثور على جثة سيدة متوفاة داخل مسكنها بأحد العقارات بدائرة القسم.

بانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ والفحص، تبين العثور علي جثة سيدة مسنة وبها سحجات وكدمات متفرقة، وتبين بعثرة محتويات الشقة.

وبالاستماع لأقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن وراء الواقعة عاطل له معلومات جنائية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل، وبتفتيشه ضبط بحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي واعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.