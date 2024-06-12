مجلس كنائس الشرق الأوسط: إغاثة الناس ومساعدتهم للخروج من المآسي هدف عظيم

عقد مجلس كنائس الشرق الأوسط، دائرة الدياكونيا والخدمة الاجتماعيّة، بالشّراكة مع منظّمة تيرفاند ورشة عمل بعنوان «إدارة الأزمات واستجابة الكنائس في زمن الكوارث» الّتي ينظّمها ، في بيت عنيا حريصا - لبنان، بحضور الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ، والدكتور القس رفعت فكري الأمين العام المساعد ، ومشاركة مجموعة من الإكليروس والعلمانيّين من مختلف العائلات الكنسيّة.

قال الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، «هذه الدورة التدريبية تطرح إشكاليتين أساسيتين متلازمتين: إشكالية الكفاءات وتنمية الرأسمال الإنساني والتدريب المستدام، من جهة، ومن جهة أخرى، إشكالية دور الكنيسة في إغاثة الناس ومواكبتهم في معاناتهم ومد يد المساعدة لهم للخروج من مآسيهم».

وأضاف «عبس » أن الإشكاليتين متلازمتان من منطق الفعالية (efficiency) واستعمال الموارد المتوافرة بالطريقة الفضلى (optimization)، أي أن صلب المقاربة يكمن في منع هدر الطاقات والموارد، وتطبيق منطق إدارة الأعمال واقتصاد الإدارة (managerial economics) في العمل الإنساني".

بينما قال جايمي أبراهام، مدير سوريا ولبنان في منظّمة تيرفاند، "الأهداف الرئيسة لهذه الورشة هي تعزيز الوعي وتقديم التدريب للكنائس، وتجهيزها للاستعداد للكوارث والاستجابة لها. وذلك من خلال بناء شبكة مسكونيّة بين الكنائس المشاركة وأصحاب المصلحة ذوي الصلة. نهدف إلى تمكين الكنائس من الاستفادة من الموارد المتاحة والاستجابة بفعاليّة وفي الوقت المناسب عندما تضرب الكوارث.

وأكد «أبراهام » علي أن الهدف من اللقاء هو بناء قاعدة أدلّة قويّة تُظهر فعاليّة المبادرات الّتي تقودها الكنيسة في الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، ونشرها في المنطقة".

وفي سياق متصل قال المطران دانيال كوريّه، مطران بيروت للسريان الأرثوذكس، والذي أناب عنه مدير دائرة الدياكونيا في مجلس كنائس الشرق الأوسط سامر لحّام، لإلقاء الكلمة وجاء مضمونها كالآتي : "نتعلّم من الكتاب المقدس بأنَّ هذه الكوارث والأزمات والصراعات في عالمنا ليست حديثة بل قديمة قِدَم البشرية وهي تُهدّد الإنسان منذ لحظة سقوطه على هذه الأرض، حيث نجد العديد من الكوارث التي ذكرت في الكتاب المقدس.

وأشار «كوريه» ، إلي أن الكتاب المقدس يهدف في بعض آياته إلى إعطاء تعليم عن كيفية الاستعداد وتجنّب الكوارث وَوضع خطط استباقية لكيفية السلوك والتعامل مع الكارثة وأخذ القرارات وردود الأفعال المناسبة حين حدوثها".

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