تحرك برلماني بشأن استمرار ارتفاع أسعار الدواجن رغم انخفاض سعر العلف

أعلن النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وكل من وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن استمرار ارتفاع أسعار الدواجن رغم انخفاض سعر العلف.

وطالب حسين، في طلبه، بوضع ضوابط وآليات لضبط منظومة الدواجن.

وأكد أن أسعار الدواجن في السوق المحلية تشهد ارتفاعات متتالية غير مبررة، خاصة بعد الانفراجة التي شهدها الاقتصاد الوطني وانتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية التي كانت سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار العلف الذي نتج عنه زيادة أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه.

وتابع أنه كان من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضاً ملحوظا بعد انخفاض سعر العلف، وهو ما تعهدت به الحكومة واتحاد الغرف التجارية في أكثر من مناسبة، لكن على عكس المتوقع شهدت الأسعار تراجعا طفيفا لا يتناسب مع تراجع أسعار العلف، ثم عادت مرة أخرى إلى الارتفاع بشكل يومي".

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة والأجهزة الرقابية بالعمل على إيجاد آلية فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على حالة انفلات الأسعار التي تشهدها السلع الاستراتيجية، ووضع ضوابط وآليات لضبط منظومة الدواجن.