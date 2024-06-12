الكويت.. ارتفاع عدد ضحايا حريق بناية المنقف إلى أكثر من 35 وفاة

أعلنت السلطات الكويتية اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 أن حصيلة وفيات حريق بناية المنقف ارتفعت إلى 35 حالة وفاة بالإضافة إلى عشرات المصابين، ووصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى موقع الحادثة.

وأكد اللواء عيد راشد من وزارة الداخلية الكويتية أنه تم تشكيل فريق من خدمات الإطفاء والطب الشرعي للتعرف على الوفيات والمصابين، بحسب ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أنها تتعامل مع 43 حالة متأثرة جزاء الحريق في بناية بمنطقة المنقف، منها إصابات بليغة، و4 حالات وصلت متوفية.

وأضافت الصحة الكويتية أن المصابين تم توزيعهم على عدة مستشفيات في البلاد، بواقع 21 حالة في مستشفى العدان، و6 حالات في مستشفى الفروانية، وحالة واحدة في الأميري، و11 حالة في مستشفى مبارك، و4 حالات في مستشفى مبارك، وذلك لتلقي العلاج اللازم.