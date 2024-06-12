حزب الله يكشف تفاصيل استهدافه لعدة مواقع إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بإعلان حزب الله عن استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة.

وأوضح حزب الله أنه تم استهداف موقع الرمثا في تلال كفر شوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ومصنعا عسكريا إسرائيليا في مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة، واستهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأكمل حزب الله، باستهداف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقصف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون.