حملات علي المخابز والأسواق في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حملات علي الأسواق في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية

رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملة حملات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، أسفرت عن بمركزى بدر وكوم حمادة تم ضبط 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و 11مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا فى 11شيكارة دقيق بلدى ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وبحملات مماثلة بمركزى شبراخيت وادكو تم ضبط كمية من اللحوم والكبده غير صالحه للإستهلاك الآدمي ومخبز سياحى يدار بدون ترخيص بالإضافة لضبط 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين المحمودية من ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

