البنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة

جاء البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوي 50 شركة في العام الحالي، تأكيدًا على أداء البنك المتميز وريادته في القطاع المالي والمصرفي، حيث احتل EBank المرتبة الـ17 في القائمة لعام 2024 بقيمة سوقية 334 مليون دولار، ومبيعات 339 مليون دولار، وصافي أرباح 71 مليون دولار، وإجمالي أصول 2.5 مليار دولار، تحت قيادة د. أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك.

تأسس EBank عام 1983 لتعزيز الصادرات المصرية في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والتجارة.

كما يقدم الخدمات المصرفية من خلال 45 فرعًا ويعمل به أكثر من 1675 موظفًا في جميع أنحاء مصر. وفي فبراير 2024، حصل EBank على قرض يصل إلى 25 مليون دولار من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لدعم المشروعات المصدرة الصغيرة والمتوسطة في مصر. وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 154% في عام 2023.

كما كشفت القوائم المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات مؤخرًا، ارتفاع صافي أرباح البنك بنسبة 106% خلال الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 502 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بزيادة 529.4 مليون جنيه. مدفوعة بقدرة البنك على توسيع أنشطته وتنويع محفظة المنتجات والخدمات علاوة على التركيز على كافة الفرص الكامنة واقتناصها لتحقيق نجاحات قصيرة وطويلة المدى.

وفى هذا الإطار، علق الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات: "فخورين بمكانة EBank الريادية في القطاع المصرفي التى وصلنا لها من خلال تحقيق العديد من النجاحات والانجازات. تواجدنا في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة لعام 2024، يعد تأكيدًا على وصول البنك للمكانة المرجوة من خلال تحقيق الأهداف المخطط لها، كما أنها دافعة إلى الأمام لنواصل تقديم أفضل الخدمات لجميع الشركات ورواد الأعمال والمصدرين والعملاء الأفراد لتمكين منظومة الإقتصاد المصري."

والجدير بالذكر، أن أطلق البنك مؤخرًا مبادرة «الخدمات الرقمية أصبحت اعتيادية»، حرصًا من EBank على أن يصبح أحد البنوك الرائدة فى تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، مما يسهم فى تعزيز تجربة العملاء وتسهيل معاملاتهم اليومية بفاعلية وكفاءة. وتعتبر خدمة الإنترنت البنكى واحدة من أهم الخدمات الرقمية المقدمة من البنك.