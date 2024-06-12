دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية الفنية للطلاب والخريجين بجامعة قناة السويس

يعقد مركز خدمة المجتمع بكلية الهندسة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس دورة تدريبية للغة الإنجليزية الفنية.

وأشار الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة إلى أن الدورة تختص بزيادة المهارات اللغوية الإنجليزية للعاملين بالشركات الهندسية والخريجين والطلاب ، كما تهدف الدورة إلى زيادة مهارات الطلاب والخريجين في كتابة البريد الإلكتروني وأيضا كتابة السيرة الذاتية بشكل محترف.

فيما أوضحت الدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الدورة تتضمن أهم المصطلحات الواجب توافرها في مجالات العمل بالأخص الشركات والمصانع الانتاجية وادارة المشروعات، كما يشمل المحتوى على نقاط القوة التي يجب مراعاتها في المقابلات الشخصية للتوظيف، وتتكون الدورة من 3 مستويات دراسية بداية من مستوى المبتدئين فالمتوسط وحتى المستوى المتقدم من اللغة.

بينما أشارت الدكتورة مي شمس مدير مركز خدمة المجتمع بكلية الهندسة أن الدورة تهتم بتعليم المفاهيم والمهارات اللغوية التالية:

1. Industries and companies

2. Managing people

3. Operations management

4. Production

5. Financial markets

6. Human resources

7. Information and communication

8. CV (resume) / Job interview

للحجز والإستعلام من خلال المدير الإداري للمركز خدمة المجتمع كلية الهندسة المهندسة جيهان علام.