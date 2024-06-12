"العزاوي": رئيس وزراء العراق وضع المجتمع الدولي امام مسؤليته اتجاه غزة

الأربعاء 12/يونيو/2024 - 11:17 ص

قال الدكتور رائد العزاوي رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية ان مؤتمر (الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة) قدم صورة واضحة عن حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، حيث عبر قادة مصر والأردن والعراق على ضرورة دعم الجهود الإنسانية لمساعدة الفلسطينيين ووقف الحرب المستمرة منذ اكثر من ثماني اشهر والسوداني وضع العالم امام مسؤليته الأخلاقية والسياسية والإنسانية.

وبين العزاوي في حديث لاذاعة صوت العرب ان مبادرة المهندس محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق لإنشاء صندوق لدعم غزّةَ هو مشروع مهم وضروري، حيث ان حجم الجرائم والفظائع التي وقعت بحقِّ المدنيين قد أضرَّ بمصداقية القوانين الدولية والنظامِ الدولي واضحى من الضروري حشد الجهود الدولية لإنشاء هذا الصندوق المهم.

وبين العزاوي ان كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت واضحة وقوية لوقف التصعيد العسكري في غزة، وضرورة وقف إطلاق النار، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة على اساس حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم.

واكدت العزاوي: استطاع الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني من تحقيق حشد دولي كبير في الموتمر وان مخرجات الموتمر، بداية لانطلاقة دولية حقيقية لمساعدة الشعب الفلسطيني.