رئيس جامعة قناة السويس يبعث برقية تهنئة للسيسي بمناسبة عيد الأضحى

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

و جاء نص الرسالة كالتالي:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وجميع منتسبي جامعة قناة السويس أن نُهنأ سيادتكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، راجين المولى أن يُعيده عليكم وعلى الأمة المصرية والعربية بالخير واليمن والبركات.

•• "فخامة الرئيس، مع استقبال تلك المناسبة المباركة نسترجع قيم التضحية والفداء ونعاهد سيادتكم بمزيد من العطاء والوفاء من أجل رفعة مصرنا الحبيبة، راجين من المولى عز وجل أن يوفقكم للمضي قدماً نحو تعزيز مسيرة العمل الوطني لتحقيق أهدافها، وترسيخ غدٍ مشرق بالتنمية والازدهار".

"وكل عام وسيادتكم بخير"...

وواصل الدكتور ناصر مندور التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية.

كما هنأ الدكتور ناصر مندور العاملين بجامعة قناة السويس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

باعثاً برسالة تقدير واعتزاز لجميع منتسبي الجامعة من نواب رئيس الجامعة والأمين عام وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

ودعا المولى عز وجل مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام، على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية، وكل عام وأنتم جميعاً بخير".