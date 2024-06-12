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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

للمرة الأولى.. "روبوت" طورته الصين يقوم بأعمال مد كابلات في قاع البحر

روبوت
روبوت
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قام روبوت طورته الصين، بأعمال مد كابلات في قاع البحر، للمرة الأولى، وذلك في إطار مشروع لطاقة الرياح البحرية، ما يمثل اختراقا آخر في مسعى البلاد لتعزيز تطوير روبوتات أعماق البحار ومرافق طاقة الرياح.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " / اليوم الأربعاء / أن الروبوت يمكنه مد الكابلات وخطوط الأنابيب في قاع البحار، وقام الروبوت بمد الكابلات قبالة ساحل مدينة تشانجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين.
وأضافت أنه يتوقع أن تسهل مثل هذه الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد عملية إنشاء مزارع الرياح البحرية من خلال إعفاء العمال البشريين من الاضطرار إلى العمل في بيئة أعماق البحار المعقدة.
 

روبوت الصين مد كابلات في قاع البحر علوم و تكنولوجيا