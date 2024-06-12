مؤشر EGX 33 Shariah يرتفع 0.14% بعد مرور أول ساعة من بدء التداول عليه

ارتفع مؤشر "EGX 33 Shariah " بنسبة 0.14%، بعد مرور أول ساعة من بدء التداول عليه، ليصل مستوى 2,544.59 نقطة.

وأعلنت البورصة المصرية صباح اليوم إطلاق مؤشر إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index، والموافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ويضم مؤشر " EGX 33 Shariah " شركات بقطاعات متنوعة وهي (الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات، وبنوك ، وخدمات مالية غير مصرفية، وخدمات تعليمية، وخدمات النقل والشحن، وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات، رعاية صحية وأدوية، وطاقة وخدمات مساندة، وعقارات، ومنسوجات وسلع معمرة، ومواد البناء، ومواد أساسية).

وتم تقسيم الأوزان النسبية المكرونة للمؤشر المستحد، وجاء علي النحو التالي: على رأس الشركات "مجموعة طلعت مصطفى" بأعلى وزن نسبي بنحو 15%، ويليه السويدي اليكتريك بـ10.27%، وأبو قير للأسمدة بـ9.08%، والمصرية للاتصالات 8.49%، فوري بـ7.02%، ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو بـ6.45%، وسيدي كرير سيدبك بـ4.86%، وبنك فيصل الإسلامي بـ4.72%، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية بـ3.48%، و أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي ب 3.15%، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ب2.76%، والإسكندرية للزيوت المعدنية ب 2.75%، وجي بس كوربروشن ب 2.24%،النساجون الشرقيون ب 1.99%، ومدينة نصر للسكان والتعمير ب1.93%، وبالم هيلز 1.69%، وتعليم لخدمات الإدارة ب1.61%، وجهينة للصناعات الغذائية ب1.47%، ومصر الألومنيوم ب1.38%، و أوراسكوم للتنمية ب1.38%، وإعمار مصر ب 1.08%،والسادس من أكتوبر سودبك ب 1.02%، وعبور لاند ب 0.83%، وابن سينا فارم بـ0.76%، وراية القابضة ب 0.70%، وام أم جروب ب 0.60%، والعربية لحليج الأقطان بـ0.43%، وبنك البركة بـ0.42%، وغاز مصر بـ0.27%، وراية لخدمات الاتصالات بـ0.19%، والعز للسيراميك بـ0.18%، والمصرية لخدمات النقل ايجي ترانس بـ0.16%.