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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير اقتصادي: بنك التنمية الجديد يعتبر الذراع الأساسي لتكتل بريكس

وليد جاب الله
وليد جاب الله
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قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تكتل البريكس ليس منظمة دولية، ولكنه تكتل يقوم على أسس جديدة للتعاون إلى جوار الأسس التقليدية التي يتبعها بنظام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف “جاب الله” في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن بنك التنمية الجديد يعتبر الذراع الأساسي لتكتل بريكس، موضحا أنه يعد من إحدى المؤسسات المهمة جداً، مشيرا إلى أنه بعد انضمام مصر له انعقد الملتقى الأول للبنك بما يمثل أهميتها الكبيرة وأنها قادمة بقوة، إضافة إلى أنه يؤكد أن مصر لديها مقومات الانطلاق والتطور.

وأشار إلى أن ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر يهدف إلى التعريف بعمليات البنك وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى أنه يهدف لمناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء البريكس المؤسسين والجدد، ولتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة.

البريكس البنك الدولي صندوق النقد الدولي بنك التنمية الجديد مصر