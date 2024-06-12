شركة مصرية تنجح في تصدير 20 كيلو مشغولات ذهبية لأمريكا

كشف ممدوح عبد الله وعضو مجلس إدارة شعبة المعادن والذهب، رئيس مجلس إدارة شركة مجوهرات، عن نجاح الشركة في تصدير ثاني شحنة للسوق الأمريكية وتبلغ 20 كيلو مشغولات ذهب بأحدث الأشكال والموديلات، في إطار خطة التواجد بالأسواق الخارجية وزيادة صادرات الشركة للخارج.

وقال "عبد الله"، في تصريحات صحفية، إن الشحنة البالغة 20 كيلو، والتي تم توجيهها إلى السوق الأمريكية، هى محاولة للتوسع في التصدير للأسواق المختلفة، مشيراً إلى أن السوق الأمريكية أحد أهم أسواق الذهب والمعادن في العالم، والتصدير له يعتبر نقطة انطلاق مهمة للتواجد بالمنتجات المصرية في الأسواق الدولية حيث نجحت الشركة في تصدير شحنة سابقة للسوق الأمريكي

وأوضح ممدوح عبد الله، أنه تم ضخ كميات كبيرة في السوق المحلي بنفس جودة المنتجات والمشغولات التي تم تصديرها للسوق الأمريكية، وقبلها نجحت الشركة في تصدير 12 كيلو ذهب للسوق السعودية و23 كيلو للسوق الإماراتية وغيرها من الشحنات المختلفة.

وأشار إلى أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع، وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يسهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلية.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة المعادن والذهب، على أن التصدير للخارج لن يؤدي إلى نقص معروض الذهب في مصر، لأننا نقوم بتصدير مشغولات بها قيمة مضافة مصرية ويعود لنا الذهب في صورة خام نقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يسهم في تحريك السوق ويؤدي إلى تشغيل المصانع المختلفة.