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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في عيد "الأسابيع العبري"

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى
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اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسًا تلمودية داخله تزامنًا مع ما يُسمى عيد "الأسابيع العبري" اليهودي.
وأدت مجموعات أخرى صلوات تلمودية بأصوات مرتفعة عند باب الملك فيصل.
وقدرت مصادر بالمدنية المُحتلة أعداد المستوطنين المُقتحمين للأقصى وحائط البراق بمئات المستوطنين.
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت شارع السلطان سليمان قرب باب العامود صباحا لتأمين عبور المستوطنين إلى المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، حيث أعاقت حركة المصلين وزوار الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

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