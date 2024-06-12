ads
الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. المئات يحتشدون في شوارع الفلبين احتجاجا على عدوان بكين

المئات يحتشدون في
المئات يحتشدون في شوارع عاصمة الفلبين احتجاجا على عدوان بكين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي " مقطع فيديو، لاحتشاد المئات في شوارع العاصمة الفلبينية مانيلا، عشية عيد الاستقلال الوطني الـ 126، احتجاجا على ما يصفونه بـ"عدوان بكين" المتزايد في بحر الصين الجنوبي.

ويظهر الفيديو، تظاهر واحتشاد المئات من الأشخاص في شوارع عاصمة اتجاه المتظاهرون، الذين ضموا مجموعات من صيادي الأسماك والنشطاء والمشرعين، نحو القنصلية الصينية في مانيلا، حاملين لافتات تطالب بـ "إنهاء العدوان الصيني" و"الدفاع عن سيادة الفلبين".

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية سلسلة من التصرفات التي اعتبرتها الفلبين استفزازية من قبل خفر السواحل الصيني، من بينها مضايقة سفن الإمداد الفلبينية التي تنقل الطعام والإمدادات إلى القوات المتمركزة في جزر متنازع عليها، ومصادرة معدات الصيد من الصيادين الفلبينيين في نفس المنطقة.

عدوان بكين مانيلا بحر الصين الجنوبي الفلبين احتجاج