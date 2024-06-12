بالفيديو.. المئات يحتشدون في شوارع الفلبين احتجاجا على عدوان بكين

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي " مقطع فيديو، لاحتشاد المئات في شوارع العاصمة الفلبينية مانيلا، عشية عيد الاستقلال الوطني الـ 126، احتجاجا على ما يصفونه بـ"عدوان بكين" المتزايد في بحر الصين الجنوبي.

ويظهر الفيديو، تظاهر واحتشاد المئات من الأشخاص في شوارع عاصمة اتجاه المتظاهرون، الذين ضموا مجموعات من صيادي الأسماك والنشطاء والمشرعين، نحو القنصلية الصينية في مانيلا، حاملين لافتات تطالب بـ "إنهاء العدوان الصيني" و"الدفاع عن سيادة الفلبين".

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية سلسلة من التصرفات التي اعتبرتها الفلبين استفزازية من قبل خفر السواحل الصيني، من بينها مضايقة سفن الإمداد الفلبينية التي تنقل الطعام والإمدادات إلى القوات المتمركزة في جزر متنازع عليها، ومصادرة معدات الصيد من الصيادين الفلبينيين في نفس المنطقة.