محافظ القليوبية يناقش استغلال الأراضي لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة استغلال عدد من قطع الأراضي المملوكة للمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية.

يأتي ذلك بهدف استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين بعدد من مدن المحافظة من بينها مدينة بنها وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر.

وتهدف هذه الخطط إلى استغلال أصول الدولة المصرية بشكل أمثل، بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين. وتشمل المشروعات المقترحة إنشاء مراكز تجارية، وفروع لأحد البنوك، وغيرها من المشروعات التي تُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد الهجان خلال الاجتماع أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشددًا على ضرورة تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة.