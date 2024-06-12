السكة الحديد: إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية المقررة بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 10/6/2024 إلى 28/6/2024 كالآتي:

- يتم إلغاء قطارات أرقام 1942 – 1952 – 1954 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان وذلك يوم 13 / 6 / 2024 فقط ، كما يتم إلغاء قطارات 1943 – 1953 – 1955 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة وذلك يوم 14 / 6 / 2024 فقط .

- يتم إلغاء تشغيل قطارى 1946 (VIP ) القاهرة / أسوان والمقرر له يوم 14 / 6 /2024 ، كما يتم إلغاء قطار 1947 ( VIP ) والمقرر له يوم 20 / 6 / 2024 .

- يتم تشغيل قطار 2247 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يوم 21/6/2024 فقط بدلاً من يوم 20 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 09:45 مساءاً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 10:05 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- يتم تشغيل قطار 2249 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يوم 21 /6/2024 فقط بدلاً من يوم 20 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 05:40 مساءاً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:10 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- يتم امتداد مسير قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / الأقصر إلى محطة أسوان يوم 14 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:40 مساءاً ويصل محطة أسوان الساعة 08:10 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) الأقصر / القاهرة من محطة أسوان يوم 15 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- يتم تعديل تركيب قطارى 1940 / 1941 بعدد ( 12 عربة ثانية مكيفة VIP ) وبنفس جدوله وأيام تشغيله المقررة سابقاً .

- يتم تشغيل قطار 1946 ( مكيف ) القاهرة / أسوان يوم 13 / 6 / 2024 فقط بتركيب ( 8 عربات ثانية مكيفة أسبانى + 5 عربات ثانية مكيفة روسى ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءً ويصل أسوان الساعة 11:50 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- يتم تشغيل قطار 1947 (مكيف) أسوان / القاهرة يوم 14 / 6 / 2024 فقط بتركيب (8 عربات ثانية مكيفة + 5 عربات ثانية مكيفة روسى) حيث يقوم من أسوان الساعة 03:00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 03:40 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- يتم تعديل تشغيل قطار 1946 (مكيف) القاهرة / أسوان يوم 15 / 6 / 2024 فقط بتركيب (8 عربات ثانية مكيفة إسبانى) حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:00 مساءاً ويصل أسوان الساعة 05:15 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- يتم تعديل تشغيل قطار 1947 (مكيف) أسوان / القاهرة يوم 16 / 6 / 2024 فقط بتركيب ( 8 عربات ثانية مكيفة أسبانى ) حيث يقوم من أسوان الساعة 07:00 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 07:15 مساءاً طبقاً للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل كافة القطارات الإضافية خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك طبقا لما تم نشره سابقاً على الصفحة الرسمة للهيئة.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.