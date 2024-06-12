الثانوية العامة 2024.. عمليات "تعليم دمياط" تتابع شكاوى الامتحانات

تابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط سير امتحانات الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة.

وأكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انعقاد غرفة العمليات بديوان مديرية التربية والتعليم ، منذ الصباح الباكر برئاسة محمد خفاجي وحضور اللجنة الثلاثية إيناس عبد الخالق ورحاب البراشي وعادل شميس وجميع المعنيين حيث يأتى ذلك لمتابعة سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة مع تواصل لحظى ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة و غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشرة لمتابعة سير العملية الامتحانية لشهادة الثانوية العامة.

استقبلت الإدارات التعليمية العشر الطلاب لٱداء الامتحانات وسط إجراءات تأمينية مشددة وإلتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها.

وتابعت غرفة العمليات تسليم صناديق الاسئلة وسط حراسة أمنية مشددة وحتي وصولها للجان ثم إجراءات وانتظام دخول الطلاب للجان سير الإمتحانات لآداء امتحان الاقتصاد والإحصاء

وأشاد " وكيل الوزارة" بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن اى قلق أو توتر.

جدير بالذكر ان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تابع توفير كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لإستقبال الطلاب و المراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الإمتحانات وتأمين اللجان و أماكن اقامة رؤساء اللجان و المراقبين وخطوط السير من والى اللجان وتوفير كافة احتياجاتهم وكذلك الأطمئنان من آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بالتنسيق مع كل الجهات المعينة .

وخلال جولاته التفقدية لمقار اللجان شدد علي تواجد مراوح الحائط والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب، بالإضافة إلي توافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على للتغلب على حرارة الجو والتأكد من صيانة دورات المياه ومن سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية.