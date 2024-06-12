محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير الجارية ببسيون

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جولة في السابعة من صباح اليوم ، لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجارية وتفقد عدد من الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها خلال خطة العام المالي الجديد ببسيون ، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية، ومراعاة مصالحهم والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية في إحلال وتجديد شارع عمر زعفان ببسيون، حيث يتم وضع طبقة من الرمل لتسوية الطريق بعد إزالة طبقة الأسفلت القديمة والمتهالكة، فيما تساعد هذه الطبقة في تحسين تماسك الطبقات اللاحقة، وتوزيع الحمل بشكل متساوي ولضمان أن تكون القاعدة الأساسية للطريق متينة، وخالية من أي عيوب بهدف تحسين البنية التحتية، كما يتم عمل الجسات لتغطية ٤٣٠ متر من ترعة السلامونية تمهيدا لأعمال الرصف بطول ٤٣٠ مترًا.

واستمرت الجولة بتفقد عدد من الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها خلال خطة العام المالي الجديد ببسيون ، وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

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