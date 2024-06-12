إذاعة جيش الاحتلال: إطلاق 150 صاروخا من الجنوب اللبناني على شمال إسرائيل

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، نقلًا عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق 150 صاروخا من الجنوب اللبناني على شمال إسرائيل، في أكبر رشقة صواريخ منذ أكتوبر الماضي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باندلاع حرائق في كريات شمونة وصفد في شمال إسرائيل، وحدوث أضرار بالغة لحقت بأحد مباني مستوطنة سعسع بالجليل الأعلى جراء الرشقة الصاروخية.

فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي للمرة الأولى في طبريا منذ أكتوبر الماضي، وذلك عقب سماع دوي انفجارات بسبب الاعتراضات الصاروخية في مناطق واسعة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، فضلًا عن صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل، قادمة من الجنوب اللبناني.