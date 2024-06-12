محافظ الفيوم يجتمع بأصحاب المصانع بكوم أوشيم لمتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع أصحاب وممثلي المصانع والمنشآت بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، لمتابعة إلتزام كافة المصانع والمنشآت بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الصحة المهنية، والتنسيق الكامل لتأمين بيئة العمل حفاظاً على الأفراد والممتلكات.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، وياسر جمعة مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية، والدكتور حسام شعبان مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، وعبدالرؤوف محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وعبير محمد عبد السلام مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، ضرورة توافر اشتراطات الحماية المدنية، والسلامة والصحة المهنية، بكافة المصانع والمنشآت، لتوفير بيئة عمل آمنة، للحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات، مشدداً علي أنه لن يسمح لأي مصنع بعدم الإلتزام بكافة وسائل الحماية، مطالباً أصحاب وممثلي المصانع، بالتنسيق مع مسئولي إدارة الحماية المدنية، لتوفير الحد الأدني من الاشتراطات التي توفر سبل الحماية والأمان للجميع.

ووجه المحافظ، مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية، للتنسيق مع مسئولي الحماية المدنية، لعقد اجتماع مع أصحاب وممثلي المصانع والمنشآت الصناعية، لمراجعة إجراءات واشتراطات الحماية المدنية وشبكات الحريق، وتوعيتهم بأهمية نشر ثقافة إجراءات السلامة العامة، وكذا تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمصانع، لتدريبهم على كيفية التعامل مع الأزمات والأحداث المفاجئة، وكافة وسائل وأدوات السلامة والصحة المهنية، والاستعداد الجيد لتداعيات الطوارئ.

كما وجه "الأنصاري"، بتشكيل لجنة من ممثلي المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومجلس مدينة طامية، وجهاز شئون البيئة، وإدارة البيئة بالمحافظة، والحماية المدنية، والسلامة والصحة المهنية، للمرور على كافة المصانع والمنشآت بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وإعداد تقرير تفصيلي بالإجراءات والاشتراطات التي تم توفيرها والمتعلقة بالحماية المدنية، ووسائل السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على أصحاب المصانع بتوفير الحد الأدني من وسائل الحماية خلال 6 أشهر من الآن، علي أن تزداد نسبة توافر وسائل الأمان بشكل تدريجي حتي تصل للمستوي المأمول.

فيما استعرض مدير إدارة الحماية المدنية، أعداد المصانع والمنشآت المستوفاة لشروط السلامة والصحة المهنية، والمصانع والمنشآت غير المستوفاة للشروط، لافتاً إلي توجيهات السيد المحافظ المستمرة، بضرورة تقديم كافة سبل الدعم لأصحاب المصانع والمنشآت الصناعية، وعقد لقاءات توعوية معهم، لتوعيتهم بأهمية توفير وسائل الحماية والسلامة العامة بمنشآتهم، وسرعة السير فى إجراءات عمل شبكات الحريق والسلامة العامة، والصحة المهنية، لتوفير كافة سبل الأمان.

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