تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 904 شاحنة و587 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 378 شاحنة و572 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 526 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض بينما تغادر السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الرياض، امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض ، الحرية2 وAlCUDIA EXPRESS ، كما تم تداول 3900 طن بضائع و382 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3617 راكبا بموانيها.