محافظ أسوان يشهد حفل التخرج السنوي لمدارس النيل المصرية الدولية

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وسط مشاركة لأولياء الأمور وأسر الطلاب فعاليات حفل التخرج السنوى لمدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسى 2024/2023 ، والذى أقيم بمقر المدرسة بمدينة أسوان الجديدة ، بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، والمهندس محمد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم ، والدكتور عماد العجان مدير عام مدارس النيل ، وحنان ثابت مدير مدارس النيل المصرية بأسوان ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية .

وفى كلمته عبر المحافظ عن سعادته لمشاركة أبناءه وبناته طلاب مدارس النيل المصرية فرحة تكريمهم للإنتقال لمراحل تعليمية متقدمة داخل هذا الصرح التعليمى النموذجى بأحد أهم المدن الذكية وهى مدينة أسوان الجديدة ، مؤكداً على أن مدارس النيل المصرية تمثل نموذجاً متميزاً لتحسين جودة التعليم بإستخدام الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة ، وهو ما يساهم فى خلق جيل قادر على التعامل مع معطيات العصر ، ويتواكب مع التطور العلمى والتكنولوجى المستقبلى .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية إستثمار أبنائنا للفرصة فى النجاح والتفوق والتميز لأنهم كنز وثروة هذا الوطن الواجب علينا رعايته وحمايته ، وبهذا التفوق سيكونوا فى طليعة مصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتكون أسوان منارة للتعلم والمعرفة، فالتعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلاً قوياً قادراً على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام .

وطالب اللواء أشرف عطية أبناءه الطلاب بأن يقتدوا بأبناء مصر البارزين ، وعلى رأسهم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل ، وجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب وغيرهم الذين سخروا علمهم ونبوغهم فى خدمة وطنهم .

هذا وكانت قد بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى ، أعقبه تقديم العديد من الفقرات الغنائية والإستعراضية والمسرحية ، فضلاً عن إهداء طلاب المدرسة بورترية لمحافظ أسوان تقديراً لدعمه للعملية التعليمية بالمدرسة .

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