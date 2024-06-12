بلومبرج: قرار ماكرون الدعوة لانتخابات مبكرة يثير غضبا داخل حزبه

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 إن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أثار غضبا داخل حزب النهضة الذي يتزعمه.

وبحسب الوكالة، فإن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه لم يتفقا مع تصرفات ماكرون.

ونقلت بلومبرج عن النائب عن حزب النهضة كريستوف ماريون قوله: “عندما أعلن ماكرون قراره، كانت هناك صدمة وغضب في صفوفنا”.

وقال عضو آخر في الحزب إنه منزعج من احتمال خسارة مقاعد في البرلمان.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم ماكرون إن الفرنسيين يؤيدون قرار الرئيس إلى حد كبير وتشير الوكالة إلى أن هذا ما تؤكده نتائج الاستطلاع.

وفي وقت سابق، قال ماكرون إنه لن يستقيل "مهما كانت نتيجة" الانتخابات البرلمانية المبكرة.