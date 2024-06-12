"تضامن المنيا": الاستعداد لذبح 60 عجلا بـ 4 مجازر

تستعد مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا لذبح أضاحي الجمعيات الأهلية، خلال ايام التشريق داخل عدد (4) مجازر وهم مجزر المسيد بمركز العدوه، ومجزر مطاي، ومجزر ابوقرقاص، ومجزر سمالوط فى محافظة المنيا المعتمدين من وزارة الزراعة وتحت اشراف الطب البيطرى .

وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، أن المديرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خصصوا 60 عجل بلدى سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة المنيا.

وستبدأ عملية الذبح بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، و أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية .